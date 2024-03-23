В рамках международного товарищеского поединка 23 марта пройдет матч «Насьональ» Монтевидео (U21) — Россия (U21). Начало — 16:00 (мск). «Насьональ» Монтевидео U21 — Россия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Насьональ» Монтевидео (U21)

Турнирное положение: Уругвайцы традиционно сильны, причем во всех возрастных категориях. Вот и клуб из Монтевидео способен на многое.

При этом «Насьональ» Монтевидео (U21) является командой-загадкой. В ее составе нет даже более-менее известных игроков.

Последние матчи: «Насьональ» Монтевидео (U21) выступает в резервной лиге Уругвая. Причем там команда ставит перед собой максимальные задачи.

Вообще, «Насьональ» Монтевидео (U21) нередко поставляет игроков основной команде. Это и является главной ее задачей.

Да и настроиться на поединок с российской молодежкой команда явно постарается. Уругвайцы постараются проявить себя выгодным образом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот на матч с россиянами «Насьональ» Монтевидео (U21) уж точно настроится максимально.

Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и игра уругвайского клуба далека от идеала.

И уж совсем очевидно, что «Насьональ» Монтевидео (U21) постарается достойно сыграть против молодежной сборной России. Уругвайцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Россия (U21)

Турнирное положение: Российская молодежка проводи лишь контрольные матчи. Причем в них команда не особо преуспевает.

Причем Россия (U21) в прошлом году сыграла 8 поединков. В них россияне добыли 4 победы при двух коллизиях.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Молодые россияне уступили минскому «Динамо» (3:4).

А вот до того команда переиграла белорусских сверстников (3:1). Россия (U21) сильна, вот только стабильности ей явно недостает.

Плюс ко всему, состав команды претерпел некоторые изменения. Молодежка постепенно обновляется в кадровом плане.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Нынешний состав команды способен серьезно прогрессировать. Лидеры молодежки успешно выступают в РПЛ.

И уж наверняка Россия (U21) будет максимально настроена на победу. Да и класс российских игроков явно повыше, чем у соперника.

Наверняка в этом матче тренерский штаб даст шанс проявить себя некоторым новичкам. Да и забивать в составе команды есть кому.

И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. Россия (U21), при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать уругвайцев.

Статистика для ставок

Из 8 последних контрольных поединков молодые россияне выиграли в 4

Россия (U21) пропускала в 6 своих последних матчах

Молодые россияне забивали в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 4.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.13 и 5.50.

Прогноз: Россияне явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

Россия (U21) выглядит мощнее уругвайцев, которые к тому же не столь сильны в плане реализации.

Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше 4 мячей.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.05