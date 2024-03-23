«Насьональ» Монтевидео (U21)
Турнирное положение: Уругвайцы традиционно сильны, причем во всех возрастных категориях. Вот и клуб из Монтевидео способен на многое.
При этом «Насьональ» Монтевидео (U21) является командой-загадкой. В ее составе нет даже более-менее известных игроков.
Последние матчи: «Насьональ» Монтевидео (U21) выступает в резервной лиге Уругвая. Причем там команда ставит перед собой максимальные задачи.
Вообще, «Насьональ» Монтевидео (U21) нередко поставляет игроков основной команде. Это и является главной ее задачей.
Да и настроиться на поединок с российской молодежкой команда явно постарается. Уругвайцы постараются проявить себя выгодным образом.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот на матч с россиянами «Насьональ» Монтевидео (U21) уж точно настроится максимально.
Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и игра уругвайского клуба далека от идеала.
И уж совсем очевидно, что «Насьональ» Монтевидео (U21) постарается достойно сыграть против молодежной сборной России. Уругвайцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.
Россия (U21)
Турнирное положение: Российская молодежка проводи лишь контрольные матчи. Причем в них команда не особо преуспевает.
Причем Россия (U21) в прошлом году сыграла 8 поединков. В них россияне добыли 4 победы при двух коллизиях.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Молодые россияне уступили минскому «Динамо» (3:4).
А вот до того команда переиграла белорусских сверстников (3:1). Россия (U21) сильна, вот только стабильности ей явно недостает.
Плюс ко всему, состав команды претерпел некоторые изменения. Молодежка постепенно обновляется в кадровом плане.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Нынешний состав команды способен серьезно прогрессировать. Лидеры молодежки успешно выступают в РПЛ.
И уж наверняка Россия (U21) будет максимально настроена на победу. Да и класс российских игроков явно повыше, чем у соперника.
Наверняка в этом матче тренерский штаб даст шанс проявить себя некоторым новичкам. Да и забивать в составе команды есть кому.
И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. Россия (U21), при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать уругвайцев.
Статистика для ставок
- Из 8 последних контрольных поединков молодые россияне выиграли в 4
- Россия (U21) пропускала в 6 своих последних матчах
- Молодые россияне забивали в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 4.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.13 и 5.50.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.35Нидерланды — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.54Италия U21 — Латвия U21: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Россияне явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.
Россия (U21) выглядит мощнее уругвайцев, которые к тому же не столь сильны в плане реализации.
Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше 4 мячей.
Ставка: ТМ 4.5 за 2.05