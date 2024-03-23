Нидерланды уверенно победили Шотландию, Албания была разгромлена Чили

Дониелл Мален Фото: globallookpress.com
Нидерланды разгромили дома Шотландия со счетом 4:0.
Голы забивали Тиджани Рейндерс (40-я минута), Джоржиньо Вейналдум (72-я), Вут Вегхорст (84-я), Дониелл Мален (86-я).
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Нидерланды — Шотландия 4:0
Голы: 1:0 Тейьяни Рейндерс (40'), 2:0 Жоржиньо Вейналдум (72'), 3:0 Ваутер Вегорст (84'), 4:0 Дониелл Мален (86') Предупреждения: Скотт МакТоминай (9'), Мемфис Депай (31'), Джон МакГинн (37')
Албания уступила Чили — 0:3.
В составе победителей отличились Эдуардо Варгас (20-я), Марко Боладос (83-я), нападающий ЦСКА Виктор Давила (90+2-я).
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Албания — Чили 0:3
Голы: 0:1 Эдуардо Варгас (20'), 0:2 Marcos Bolados (84'), 0:3 Victor Davila (90 + 2') Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Энеа Михай, Марио Митай, Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани (Казим Лячи, 57'), Недим Байрами (Эрнест Мучи, 72'), Ясир Асани (Arbnor Mucolli, 63'), Рею Манай (Армандо Броя, 68'), Таульянт Сефери Сулейманов (Arber Hoxha, 79') Чили: Клаудио Браво, Габриэль Суасо, Игор Личновски, Пауло Диас, Маурисио Исла (Николас Фернандес, 87'), Марселино Нуньес (Cesar Perez, 72'), Эдуардо Варгас (Бен Бреретон, 72'), Алексис Санчес (Marcos Bolados, 82'), Victor Davila, Dario Osorio Osorio (Cristian Zavala, 87'), Rodrigo Echeverria (Эстебан Павес, 90') Предупреждения: Юльбер Рамадани (7'), Алексис Санчес (28'), Габриэль Суасо (53'), Эльсеид Хюсай (66')
Румыния и Северная Ирландия не выявили победителя — 1:1.
На 7-й минуте счет открыл нападающий гостей Джейми Рид, а на 23-й минуте счет сравнял хавбек «Пармы» Деннис Ман.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Румыния — Северная Ирландия 1:1
Голы: 0:1 Джейми Райд (7'), 1:1 Деннис Ман (23') Румыния: Флорин Ницэ, Василе Могос (Деян Кристьян Сореску, 46'), Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ (Богдан Раковитан, 75'), Кристьян Маня, Александру Чикылдэу (Дариус Олару, 62'), Рэзван Марин (Adrian Sut, 75'), Николае Станчу, Деннис Ман (Янис Хаджи, 75'), Флоринел Коман (Валентин Михэйлэ, 62'), Георге Пушкаш Северная Ирландия: Конор Азар (Бэйли Пикок-Фаррел, 46'), Броди Спенсер, Конор Брэдли, Оуэн Тоал, Трай Хам, Айзек Прайс, Джордан Томпсон (Алистер Маккэнн, 71'), Патрик Макнейр, Джейми Райд (Джош Мадженнис, 71'), Пэдди Лэйн, Shea Charles