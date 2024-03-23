«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последних поединках совсем не радует, а шансы на плей-офф тают как мороженое на летнем солнце.
Последние матчи: За шесть последних поединков клуб из Нью-Йорка не удосужился выиграть ни в одном из них.
Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тем более удивительно, что у Руа нет серьезных проблем с травмированными игроками. В предстоящем матче не сможет сыграть только Мэйфилд.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Виннипега» хозяева смогут продемонстрировать весь свой атакующий потенциал, но для этого нужно, чтобы у канадского клуба был не самый лучший день.
«Виннипег»
Турнирное положение: В последних поединках «Виннипег» постепенно начинает приходить в себя, поскольку на втором месте в таблице конференции команда без крепкого состава располагаться не может.
Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Боунесса выиграл три поединка, поэтому его состояние перед игрой с «островитянами» можно определить, как стабильное.
Травмированные игроки: Канадский коллектив также не может рассчитывать на одного хоккеиста. Им продолжительное время является Виларди.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке против «островитян» гости продемонстрируют свой класс в высшей степени.
Статистика для ставок
- «Островитяне» проиграли шесть последних матчей подряд
- «Виннипег» за восемь последних очных поединков выиграл всего лишь одну встречу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.48, на гостей — 2.30.
Прогноз: У гостей больше шансов на победу, несмотря на то, что игры против «островитян» у них совсем не получаются.
- 2.02Автомобилист — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.60Аризона — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.22Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «низового» матча крайне велика.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.25.