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    Все новости спорта

    «Нью-Йорк Айлендерс» прервет проигрышную серию?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 23 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Марта 2024 года

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последних поединках совсем не радует, а шансы на плей-офф тают как мороженое на летнем солнце.

    Последние матчи: За шесть последних поединков клуб из Нью-Йорка не удосужился выиграть ни в одном из них.

    Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Тем более удивительно, что у Руа нет серьезных проблем с травмированными игроками. В предстоящем матче не сможет сыграть только Мэйфилд.

    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Виннипега» хозяева смогут продемонстрировать весь свой атакующий потенциал, но для этого нужно, чтобы у канадского клуба был не самый лучший день.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: В последних поединках «Виннипег» постепенно начинает приходить в себя, поскольку на втором месте в таблице конференции команда без крепкого состава располагаться не может.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Боунесса выиграл три поединка, поэтому его состояние перед игрой с «островитянами» можно определить, как стабильное.

    Травмированные игроки: Канадский коллектив также не может рассчитывать на одного хоккеиста. Им продолжительное время является Виларди.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке против «островитян» гости продемонстрируют свой класс в высшей степени.

    Статистика для ставок

    • «Островитяне» проиграли шесть последних матчей подряд

    • «Виннипег» за восемь последних очных поединков выиграл всего лишь одну встречу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.48, на гостей — 2.30.

    Прогноз: У гостей больше шансов на победу, несмотря на то, что игры против «островитян» у них совсем не получаются.

    Альтернативный прогноз: Вероятность «низового» матча крайне велика.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Айлендерс» прервет проигрышную серию?
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