В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 23 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Игра «Нью-Йорк Айлендерс» в последних поединках совсем не радует, а шансы на плей-офф тают как мороженое на летнем солнце.

Последние матчи: За шесть последних поединков клуб из Нью-Йорка не удосужился выиграть ни в одном из них.

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Травмированные игроки: Тем более удивительно, что у Руа нет серьезных проблем с травмированными игроками. В предстоящем матче не сможет сыграть только Мэйфилд.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в матче против «Виннипега» хозяева смогут продемонстрировать весь свой атакующий потенциал, но для этого нужно, чтобы у канадского клуба был не самый лучший день.

«Виннипег»

Турнирное положение: В последних поединках «Виннипег» постепенно начинает приходить в себя, поскольку на втором месте в таблице конференции команда без крепкого состава располагаться не может.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Боунесса выиграл три поединка, поэтому его состояние перед игрой с «островитянами» можно определить, как стабильное.

Травмированные игроки: Канадский коллектив также не может рассчитывать на одного хоккеиста. Им продолжительное время является Виларди.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке против «островитян» гости продемонстрируют свой класс в высшей степени.

Статистика для ставок

«Островитяне» проиграли шесть последних матчей подряд

«Виннипег» за восемь последних очных поединков выиграл всего лишь одну встречу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.48, на гостей — 2.30.

Прогноз: У гостей больше шансов на победу, несмотря на то, что игры против «островитян» у них совсем не получаются.

Альтернативный прогноз: Вероятность «низового» матча крайне велика.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.25.