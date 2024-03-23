В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Франция — Германия. Начало — 23:00 (мск). Франция — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Положение команды: Сборная уже обеспечила себе выход в основной этап чемпионата Европы 2024-го года, заняв 1-е место в группе В по итогам 8-и туров.

За этот период французская сборная набрала 22 очка из 24-х возможных — впечатляющий результат. Франция опередила своего ближайшего преследователя на 4 балла.

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Последние матчи: В прошедшей встрече сборная сыграла вничью с Грецией (2:2). Греки смогли перевернуть игру во 2-м тайме, но французы не позволили сопернику одержать победу.

До этого сборная не отставила и следа от Гибралтара, забив 14 безответных голов. Стоит также отметить, что Франция пропустила в 4-х из 5-и последних матча минимум 1 гол.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: Сборная планомерно готовиться к Евро-2024, которое стартует 14-го июня этого года. До начала турнира Франция проведет 2 товарищеских матча, и один из них с Германией.

К слову, у французской сборной есть все для того, чтобы побеждать в каждом матче. К примеру, нападающий национальной команды Килиан Мбаппе выступает очень бодро.

Форвард занял 3-е место в списке лучших бомбардиров отбора, забив 9 голов и сделав 7 голевых передач. Лучше показатели только у Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Германия

Положение команды: Сборная будет принимать предстоящий чемпионат Европы у себя, поэтому Германия освобождена от прохождения квалификации, «бундестим» продолжает подготовку к этому турнире.

Товарищеский матч против Франции будет 1-м для сборной Германии в 2024-м году. Пока неизвестно, в какой форме находятся подопечные Юлиана Нагельсмана.

Последние матчи: В прошедших встречах сборная Германии выступала не очень хорошо. «Бундестим» проиграл в последних 2-х поединках Турции (2:3) и Австрии (0:2).

За последние 5 товарищеских матчей сборная Германии по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 9 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Мануэль Нойер покинул расположение сборной Германии из-за травмы.

Состояние команды: Общественность еще не знает, как будет играть «бундестим» под руководством Нагельсмана. Интересно, что в последней очной встрече против Франции в 2023-м году Германия победила.

В той встрече «бундестим» одержал победу со счетом 2:1, забив победный гол на 87-й минуте. Смогут ли подопечные Нагельсмана сделать это вновь? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Сборная Франции не проигрывает на протяжении 4-х матчей подряд, забив за этот период 22 гола

В последней очной встрече Германия оказалась сильнее (2:1)

Германия проиграла 2 своих последних товарищеских матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.85, а победа Германии — в 4.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: Сборная Франции сейчас на ходу, команда интересно играет в атаке. Можно предположить, что хозяева возьмут реванш у Германии.

Ставка: Победа Франции за 1.82.

Прогноз: Команды точно будут упираться до последнего, и обе пропустят.

Ставка: Обе забьют за 1.70.