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    «Локомотив» победил «Авангард» и повел в серии со счетом 3:1

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    В четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» был сильнее омского «Авангарда» — 3:1.

    Иван Чехович
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    Иван Чехович

    Уже на пятой минуте Георгий Иванов вывел хозяев вперед, ему ассистировали Степан Никулин и Рушан Рафиков.

    В начале третьего периода Иван Чехович увеличил преимущество до двух шайб. Голевые передачи ему отдали Никита Кирьянов и Сергей Андронов.

    На 54-й минуте «Авангард» сократил отставание после точного броска Михаила Гуляева.

    Но через две минуты Артур Каюмов забросил третью шайбу «Локомотива» и установил окончательный счет, ему ассистировал Никита Кирьянов.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Иванов — 2 (Никулин, Рафиков), 4:39 — 1:0. Чехович — 2 (Кирьянов, Андронов), 41:13 — 2:0. Гуляев — 2 (Прохоркин), 53:08 — 2:1. Каюмов — 1 (Кирьянов), 54:57 — 3:1Вратари: Исаев — Хомченко (57:13 — 57:57, 58:08)Броски: 28 (12+11+5) — 23 (7+6+10)Штраф: 2 — 6

    После этой победы «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1. Пятая игра пройдет 24 марта в Омске.

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