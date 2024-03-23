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    Хорваты не заметят Тунис

    Хорватия — Тунис. Ставка (к. 2.97) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Тунис
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    Лука Модрич
    В рамках международного товарищеского матча 23 марта пройдет матч Хорватия — Тунис. Начало — 23:00 (мск). Хорватия — Тунис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 23:00 Хорватия Хорватия
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    Хорватия

    Турнирное положение: «Клетчатые» весьма неплохо провели последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они финишировали вторыми.

    При этом Хорватия в 8 матчах добыла 5 викторий. Игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда победила. Хорватия сумела минимально одолеть крепких армян.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Хорватия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Латвийцев «клетчатые» обыграли уверенно (2:0). А вот поединок с Уэльсом завершился для балканцев поражением (1:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: Балканцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. До сих пор в обойме многоопытный Лука Модрич.

    При этом никакой недооценки соперника хорваты допустить не должны. Да и вообще, Хорватия не пропускала в 2 своих последних матчах.

    И уж совсем очевидно, что Хорватия будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. На последнем Кубке Африки команда провалилась, не выйдя из группы.

    В 3 поединках того турнира Тунис добыл всего 2 очка. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Тунисцы не сумели одолеть сборную ЮАР (0:0).

    До того команда расписала мировую с малийцами (1:1). А вот намибийцам Тунис сенсационно уступил (0:1).

    Наверняка в этом поединке Тунис будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно приличный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда способна дать бой любому сопернику. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

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    Да и трехматчевая безвыигрышная серия явно гнетет. Плюс ко всему, тунисцы явно испытывают сложности в плане креатива.

    Против хорватов команда играла всего однажды. Почти 5 лет назад Тунис переиграл балканцев со счетом 2:1.

    Наверняка африканцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее хорватов.

    Статистика для ставок

    • Тунис не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Хорватия не пропускала в 2 своих последних поединках

    • Тунис провалил последний Кубок Африки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Балканцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, так что ждем от них агрессии в атаке.

    Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14

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    Ставка и прогноз на матч Хорватия — Тунис с коэффициентом 2.97. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Хорваты не заметят Тунис
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