Хорватия
Турнирное положение: «Клетчатые» весьма неплохо провели последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они финишировали вторыми.
При этом Хорватия в 8 матчах добыла 5 викторий. Игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда победила. Хорватия сумела минимально одолеть крепких армян.
Вообще, в 5 своих последних матчах Хорватия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Латвийцев «клетчатые» обыграли уверенно (2:0). А вот поединок с Уэльсом завершился для балканцев поражением (1:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Балканцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. До сих пор в обойме многоопытный Лука Модрич.
При этом никакой недооценки соперника хорваты допустить не должны. Да и вообще, Хорватия не пропускала в 2 своих последних матчах.
И уж совсем очевидно, что Хорватия будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. На последнем Кубке Африки команда провалилась, не выйдя из группы.
В 3 поединках того турнира Тунис добыл всего 2 очка. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Тунисцы не сумели одолеть сборную ЮАР (0:0).
До того команда расписала мировую с малийцами (1:1). А вот намибийцам Тунис сенсационно уступил (0:1).
Наверняка в этом поединке Тунис будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно приличный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда способна дать бой любому сопернику. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Да и трехматчевая безвыигрышная серия явно гнетет. Плюс ко всему, тунисцы явно испытывают сложности в плане креатива.
Против хорватов команда играла всего однажды. Почти 5 лет назад Тунис переиграл балканцев со счетом 2:1.
Наверняка африканцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее хорватов.
Статистика для ставок
- Тунис не побеждал в 3 своих последних матчах
- Хорватия не пропускала в 2 своих последних поединках
- Тунис провалил последний Кубок Африки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Балканцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, так что ждем от них агрессии в атаке.
Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14