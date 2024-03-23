В рамках международного товарищеского матча 23 марта пройдет матч Хорватия — Тунис. Начало — 23:00 (мск). Хорватия — Тунис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: «Клетчатые» весьма неплохо провели последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они финишировали вторыми.

При этом Хорватия в 8 матчах добыла 5 викторий. Игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда победила. Хорватия сумела минимально одолеть крепких армян.

Вообще, в 5 своих последних матчах Хорватия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Латвийцев «клетчатые» обыграли уверенно (2:0). А вот поединок с Уэльсом завершился для балканцев поражением (1:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Балканцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. До сих пор в обойме многоопытный Лука Модрич.

При этом никакой недооценки соперника хорваты допустить не должны. Да и вообще, Хорватия не пропускала в 2 своих последних матчах.

И уж совсем очевидно, что Хорватия будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. На последнем Кубке Африки команда провалилась, не выйдя из группы.

В 3 поединках того турнира Тунис добыл всего 2 очка. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Тунисцы не сумели одолеть сборную ЮАР (0:0).

До того команда расписала мировую с малийцами (1:1). А вот намибийцам Тунис сенсационно уступил (0:1).

Наверняка в этом поединке Тунис будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно приличный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда способна дать бой любому сопернику. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Да и трехматчевая безвыигрышная серия явно гнетет. Плюс ко всему, тунисцы явно испытывают сложности в плане креатива.

Против хорватов команда играла всего однажды. Почти 5 лет назад Тунис переиграл балканцев со счетом 2:1.

Наверняка африканцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее хорватов.

Статистика для ставок

Тунис не побеждал в 3 своих последних матчах

Хорватия не пропускала в 2 своих последних поединках

Тунис провалил последний Кубок Африки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Балканцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, так что ждем от них агрессии в атаке.

Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14