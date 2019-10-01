«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд

«Динамо» Минск — «Сочи»
ХК «Сочи»
Встреча, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Хозяева вышли вперед на 22-й минуте, когда отличился Теэму Пулккинен. Гости отыгрались на 46-й минуте усилиями Сергея Шмелева.
В дополнительное время победу минчанам принес Артем Демков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Пулккинен — 8 (Шор), 21:02 — 1:0. Шмелев — 5 (Росен, Бертильссон), 45:15 — 1:1. Демков — 1 (Паре), 61:05 — 2:1Вратари: Энрот — ПроскуряковШтраф: 12 — 12Броски: 28 (8+14+5+1) — 22 (6+7+9+0)
«Сочи», потерпевший четвертое поражение подряд, занимает девятое место в Западной конференции (11 очков). Минское «Динамо» идет седьмым (13 очков). 0