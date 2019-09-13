Проворов подписал новый контракт с «Филадельфией»

подписала новый контракт с российским защитником, сообщает NBC.

По данным источника, соглашение рассчитано на шесть лет. За этот период Проворов заработает 40,5 миллионов долларов (6,75 млн в год). Таким образом, россиянин стал самым высокооплачиваемым защитником клуба.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призером.

В прошлом сезоне Иван набрал 26 очков в 82 матчах НХЛ, проводя на льду более 25 минут за матч. 0