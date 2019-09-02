«Нефтехимик» разобрался с минским «Динамо»

Степан Захарчук
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Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук отметился 3 (1+2) очками. Победную шайбу забросил защитник Александр Брынцев.
4 сентября минское «Динамо» проведет матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Порядин — 1 (Захарчук, Уайт), 6:34 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Шор), 24:57 — 1:1. Захарчук — 1 (бол., Шарипзянов, Хафизов), 34:28 — 1:2. Граньяни — 1 (Шор), 36:27 — 2:2. Брынцев — 1 (Авцин, Куликов), 48:36 — 2:3. Казионов — 1 (п.в., Куликов, Захарчук), 59:28 — 2:4Вратари: Энрот (58:12 — 59:28) — БарулинШтраф: 8 — 10Броски: 27 (11+12+4) — 27 (9+10+8)