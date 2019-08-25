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    «Северсталь» обыграла «Сочи»

    КХЛ Сочи Северсталь
    Череповецкая «Севаерсталь» одержала победу над «Сочи» (3:2) в матче турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    Победная шайба на счету Сергея Монахова (44:42).

    Ранее «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1) и уступил СКА (1:3), а «Северсталь» потерпело поражение от «Торпедо» — 1:5.

    Турнир имени Н.Г. Пучкова
    «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Провольнев — 1 (бол., Алексеев), 7:23 — 0:1. Алтыбармакян — 1 (бол., Капустин, Архипов), 18:26 — 1:1. Николишин — 2 (Яковлев), 39:08 — 1:2. Монахов — 1 (бол., Морозов, Кодола), 44:42 — 1:3. Стремвалль — 2 (Росен), 48:24 — 2:3Нереализованный буллит: Провольнев (Северсталь), 12:28 (Вратарь)Вратари: Шикин (59:08) — ПодъяпольскийБроски: 30 (8+12+10) — 27 (9+8+10)
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