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    Нападающий сборной России дисквалифицирован на четыре года

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IIHF.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    Хоккеист сдал положительную допинг-пробу на чемпионате мира 2019 года. В его организме обнаружили запрещенное вещество — кокаин.

    Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечет 12 июня 2023 года.

    Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

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