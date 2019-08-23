Нападающий сборной России дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающегона четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IIHF.

Хоккеист сдал положительную допинг-пробу на чемпионате мира 2019 года. В его организме обнаружили запрещенное вещество — кокаин.

Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечет 12 июня 2023 года.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

В мае 2019 года в сети появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 0