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    «Спартак» обыграл «Динамо» в контрольном матче

    Спартак Динамо
    «Спартак» одержали победу над московским «Динамо» в контрольном матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на домашней арене «Спартака», завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу «красно-белых».

    «Спартак» дважды огорчил «бело-голубых» в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счет записал Андрей Кутейкин.

    В своем следующем матче 22 августа «Спартак» сыграет против ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы. «Динамо» в этот же день встретится с «Витязем» в рамках того же предсезонного турнира.

    Двенадцатый сезон КХЛ начнется 1 сентября.

    Хоккей Товарищеский матч
    «Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Карсумс — 3 (Даугавиньш, Рылов), 6:05 — 1:0. Кутейкин — 1 (Талалуев), 6:41 — 2:0Вратари: Беспалов — Кузнецов (59:29)Броски: 28 (5+17+6) — 22 (8+7+7)
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