«Спартак» обыграл «Динамо» в контрольном матче

одержали победу над московскимв контрольном матче.

Встреча, которая прошла на домашней арене «Спартака», завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу «красно-белых».

«Спартак» дважды огорчил «бело-голубых» в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счет записал Андрей Кутейкин.

В своем следующем матче 22 августа «Спартак» сыграет против ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы. «Динамо» в этот же день встретится с «Витязем» в рамках того же предсезонного турнира.

Двенадцатый сезон КХЛ начнется 1 сентября.