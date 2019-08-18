«Спартак» обыграл «Динамо» в контрольном матче

Фрагмент матча
ХК «Спартак»
Встреча, которая прошла на домашней арене «Спартака», завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу «красно-белых».
«Спартак» дважды огорчил «бело-голубых» в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счет записал Андрей Кутейкин.
В своем следующем матче 22 августа «Спартак» сыграет против ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы. «Динамо» в этот же день встретится с «Витязем» в рамках того же предсезонного турнира.
Двенадцатый сезон КХЛ начнется 1 сентября.
Хоккей Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Карсумс — 3 (Даугавиньш, Рылов), 6:05 — 1:0. Кутейкин — 1 (Талалуев), 6:41 — 2:0Вратари: Беспалов — Кузнецов (59:29)Броски: 28 (5+17+6) — 22 (8+7+7)