Рижское «Динамо» одержало волевую победу над СКА

Фрагмент матча
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За победителей отличились Увис Балинскис, Давид Улльстрем, Даниэль Берзиньш, Эдуард Янсонс, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон.
В составе СКА дубль оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе забросили Андрей Зубарев, Александр Дергачев, Владимир Ткачев.
Отметим, что по ходу встречи латвийская команда проигрывала с разницей в три шайбы — 1:4. На воротах клуба из Риги стоял Максим Третьяк.
Ранее петербуржцы проиграли «Сочи» со счетом 1:2. Впереди у СКА матчи с «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).
Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 5:6 (2:1, 2:1, 1:4)
Голы: Зубарев — 1 (Лехтеря, Ткачев), 14:55 — 1:0. Балинскис — 1 (К. Берглунд, Эштон), 16:15 — 1:1. Лехтеря — 1 (бол., Ткачев, Плотников), 19:54 — 2:1. Дергачев — 1 (Мироманов, Коскиранта), 23:11 — 3:1. Ткачев — 1 (Лехтеря), 28:34 — 4:1. Улльстрем — 1 (Редлихс, Дарзиньш), 37:01 — 4:2. Берзиньш — 1 (Мейя), 46:00 — 4:3. Лехтеря — 2 (Плотников, Ткачев), 46:18 — 5:3. Янсонс — 1 (Эштон), 46:33 — 5:4. Дарзиньш — 2 (бол., Улльстрем, Эштон), 47:43 — 5:5. Эштон — 2, 57:51 — 5:6Вратари: Налимов (59:11 — 59:23, 59:29) — ТретьякБроски: 29 (10+11+8) — 25 (8+8+9)Штраф: 4 — 4