Рижское «Динамо» одержало волевую победу над СКА

Рижскоеодержало победу над питерским(6:5) в матче турнира Sochi Hockey Open.

За победителей отличились Увис Балинскис, Давид Улльстрем, Даниэль Берзиньш, Эдуард Янсонс, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон.

В составе СКА дубль оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе забросили Андрей Зубарев, Александр Дергачев, Владимир Ткачев.

Отметим, что по ходу встречи латвийская команда проигрывала с разницей в три шайбы — 1:4. На воротах клуба из Риги стоял Максим Третьяк.

Ранее петербуржцы проиграли «Сочи» со счетом 1:2. Впереди у СКА матчи с «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).