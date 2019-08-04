ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» одержала убедительную победу«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии»
  • 19:15
    • «Интер» победил «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
  • 19:08
    • «МанСити» по пенальти одолел «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
  • 18:41
    • Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку
  • 18:25
    • Гол Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»
  • 17:54
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии
    Все новости спорта

    «Сочи» обыграл СКА

    КХЛ Сочи СКА
    В матче второго тура турнира Sochi Hockey Open ХК «Сочи» обыграл питерский СКА — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    «Сочи»
    «Сочи»

    В составе победителей отличились Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38).

    За петербуржцев шайбу забросил Виктор Тихонов (46).

    Ранее сочинцы обыграли рижское «Динамо». Впереди матчи с олимпийской сборной России (6 августа) и «Авангардом» (7 августа).

    У СКА впереди матчи с рижским «Динамо» (5 августа), «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).

    Sochi Hockey Open
    «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Хлопотов — 1 (Назаревич, Алтыбармакян), 18:51 — 1:0. Старков — 1 (Томилин, Рахимуллин), 37:11 — 2:0. В. Тихонов — 1, 45:03 — 2:1Вратари: Проскуряков — Хелльберг (59:04)Броски: 22 (10+7+5) — 27 (4+8+15)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Арсенал»
  • 3.30
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шахтер» продолжит обыгрывать «Карпаты»
  • «Шахтер» Донецк — «Карпаты». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Прервет ли «Днепр-1» победною серию «Зари»?
  • «Заря» — «Днепр-1». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Добудет ли «Бенфика» первый трофей в новом сезоне?
  • «Бенфика» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Малком Футбол Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛРеакция СМИ на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» 09:270
  • 14:52
    • «Барселона» приобрела защитника «Бетиса»
  • 14:41
    • Нападающий сборной Италии перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
  • 11:30
    • «Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана команды
    Андре Шюррле на скамейке запасных Футбол Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителяНа «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 00:510
  • Экспресс дня

  • Что принесет старт сезона в Англии?
  • 3.25
    •
  • 20:03
    • «Сочи» обыграл СКА
  • 19:51
    • «Торпедо» обыграло «Армавир»
  • 19:43
    • «Спартак» решил не штрафовать Понсе за красную карточку в дерби
    Николя Пепе Футбол Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги«Арсенал» совершил рекордный трансфер в истории клуба 02/08/2019 в 16:370
  • 18:58
    • Черевченко: Хорошо сыграли в обороне
  • 18:53
    • Григорян: Это худшая игра «Тамбова» за все четыре тура
  • 18:06
    • «Тюмень» сыграет с «Енисеем» в 1/32 финала Кубка России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие