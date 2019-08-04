«Сочи» обыграл СКА

В составе победителей отличились Вадим Хлопотов (19-я минута) и Степан Старков (38).
За петербуржцев шайбу забросил Виктор Тихонов (46).
Ранее сочинцы обыграли рижское «Динамо». Впереди матчи с олимпийской сборной России (6 августа) и «Авангардом» (7 августа).
У СКА впереди матчи с рижским «Динамо» (5 августа), «Локомотивом» (7 августа) и «Авангардом» (8 августа).
Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хлопотов — 1 (Назаревич, Алтыбармакян), 18:51 — 1:0. Старков — 1 (Томилин, Рахимуллин), 37:11 — 2:0. В. Тихонов — 1, 45:03 — 2:1Вратари: Проскуряков — Хелльберг (59:04)Броски: 22 (10+7+5) — 27 (4+8+15)