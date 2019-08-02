Бобровский: В НХЛ сложнее всего играть против слаженной пятерки

Сергей Бобровский
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«В НХЛ сложнее всего играть против слаженной пятёрки хоккеистов. Когда пять игроков действуют быстро, твой "компьютер" должен работать на 360 градусов, ты должен видеть каждого соперника. К примеру, у "Тампы" и "Вашингтона" хорошие бригады большинства, в позапрошлом сезоне очень сильно играл "Питтсбург". У них довольно много вариантов.
Ты должен просчитывать три-четыре возможных развития событий, и в такой ситуации тяжело сконцентрироваться на одном броске. Вратарь перестает чётко чувствовать игру, в голове появляются какие-то сомнения, нагрузка становится весьма серьезной», — цитирует Бобровского «Чемпионат».
В межсезонье уроженец Новокузнецка подписал с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. 0