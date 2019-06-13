НХЛ. «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко и Барбашев достигли вершины

«Бостон» — «Сент-Луис» 1:4
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ.
Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 1:4 (0:2, 0:0, 1:2).
Счет на 17-й минуте открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер.
Спустя три минуты преимущество гостей удвоил уже сам Пьетранджело.
Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довел счет до разгромного.
Две минуты спустя защитнику «Брюинз» Мэтту Грызлику удалось сократить отставание, но на большее у хозяев не хватило времени.
«Сент-Луис» выиграл финальную серию 4-3 и впервые за 52 года (рекорд НХЛ) завоевал Кубок Стэнли.
О'Райлли — самый ценный игрок
Нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
В решающей серии с «Бостоном» О'Райлли забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Всего в плей-офф он набрал 23 очка.
При этом на протяжении двух раундов плей-офф 28-летний канадец играл с трещиной в ребре.
В России О'Райлли известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург» в 2012 и 2013 годах.
Триумф Тарасенко и Барбашева
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в седьмом матче финальной серии провел на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Другой нападающий «Блюз» Иван Барбашев отыграл 17 минут. Оба российских хоккеиста впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
Тарасенко — первый воспитанник «Сибири», выигравший Кубок Стэнли.
По итогам плей-офф Тарасенко занял третье место в списке снайперов (11), уступив только своему одноклубнику Джейдену Шварцу (12) и форварду «Сан-Хосе» Логану Кутюру (14). 0