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    НХЛ. «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко и Барбашев достигли вершины

    Обзор решающего матча финальной серии плей-офф НХЛ 13 июня

    НХЛ Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
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    «Бостон» — «Сент-Луис» 1:4

    «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ.

    Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 1:4 (0:2, 0:0, 1:2).

    Счет на 17-й минуте открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер.

    Спустя три минуты преимущество гостей удвоил уже сам Пьетранджело.

    Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довел счет до разгромного.

    Две минуты спустя защитнику «Брюинз» Мэтту Грызлику удалось сократить отставание, но на большее у хозяев не хватило времени.

    Кубок Стэнли. Финал. 7-й матч
    «Бостон» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
    Голы: О`Райлли — 8 (Боумистер, Пьетранджело), 16:47 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Шворц), 19:52 — 0:2. Шенн — 5 (Тарасенко, Шворц), 51:25 — 0:3. Сэнфорд — 1 (Перрон, О`Райлли), 55:22 — 0:4. Гржельчик — 4 (Крейчи), 57:50 — 1:4Вратари: Раск (56:05 — 57:51, 58:20) — БиннингтонШтраф: 0 — 2Броски: 33 (12+11+10) — 20 (4+6+10)Счет в серии: 3-4

    «Сент-Луис» выиграл финальную серию 4-3 и впервые за 52 года (рекорд НХЛ) завоевал Кубок Стэнли.

    О'Райлли — самый ценный игрок

    Нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

    В решающей серии с «Бостоном» О'Райлли забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Всего в плей-офф он набрал 23 очка.

    При этом на протяжении двух раундов плей-офф 28-летний канадец играл с трещиной в ребре.

    «Бостон» — «Сент-Луис»

    В России О'Райлли известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург» в 2012 и 2013 годах.

    Триумф Тарасенко и Барбашева

    Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в седьмом матче финальной серии провел на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Другой нападающий «Блюз» Иван Барбашев отыграл 17 минут. Оба российских хоккеиста впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.

    Тарасенко — первый воспитанник «Сибири», выигравший Кубок Стэнли.

  • Владимир Тарасенко
  • Форвард «Сент-Луиса»
  • Кубок Стэнли, родился сын — это лучшее время в моей жизни. Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова. Мы верили в себя, и в итоге все получилось. С Кубком поеду в Новосибирск.

    • По итогам плей-офф Тарасенко занял третье место в списке снайперов (11), уступив только своему одноклубнику Джейдену Шварцу (12) и форварду «Сан-Хосе» Логану Кутюру (14). 0

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