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    Воробьев: План на игру? Гусь выходит и забивает сразу

    Сборная России Сборная США Чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

    Илья Воробьёв
    Илья Воробьёв

    «В матче с такими соперниками, как США, всё быстрее происходит, очень высокий уровень мастерства. Могут из полумомента создать гол, и всё может очень быстро поменяться.

    Это мы ещё в игре со шведами видели, когда после первого периода всё изменилось. Я бы не сказал, что сегодня США сильно добавили со второго отрезка. Они ждали контратак и хорошо накладывали смены. Это всё было ожидаемо.

    Хафизуллин не выходил в третьем периоде, потому что доигрывали в шесть защитников. План на игру? Таким и был: Гусь выходит и забивает сразу.

    Просмотр в концовке брали, потому что нам подсказали по связи, что будет шанс. Мы посовещались и решили рискнуть тайм-аутом. Кроме того, дали ребятам отдохнуть», — передаёт слова Воробьёва «Чемпионат». 0

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