Финляндия одолела Швецию и сыграет с Россией в полуфинале ЧМ-2019

Фрагмент матча
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За победителей отличились защитники Нико Миккола, Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя и форвард Марко Анттила. Победная шайба на счету форварда Сакари Маннинена.
В составе шведской команды голами отметились нападающие Патрик Хернквист и Элиас Петтерссон, защитники Эрик Густафссон и Йон Клингберг.
В полуфинале команда Финляндии встретится со сборной России.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Финляндия — Швеция — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Миккола — 2 (Песонен, Маннинен), 1:00 — 1:0. Клингберг — 2 (бол., Нюландер, Веннберг), 2:38 — 1:1. Хернквист — 7 (Экман-Ларссон, Ларссон), 16:57 — 1:2. Э. Петтерссон — 3 (Ландескуг, Экман-Ларссон), 20:25 — 1:3. Линдбом — 2 (Маннинен, Песонен), 25:04 — 2:3. Хаканпяя — 1 (Маннинен), 29:08 — 3:3. Густафссон — 2 (Ландескуг, Веннберг), 39:35 — 3:4. Анттила — 1 (Оямяки, Лехтонен), 58:31 — 4:4. Маннинен — 2, 61:37 — 5:4Вратари: Ланкинен (57:55 — 58:31) — ЛундквистБроски: 32 (7+13+11+1) — 18 (7+7+3+1)Штраф: 4 — 0