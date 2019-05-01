Назван состав сборной России на матч со Швецией
globallookpress.com
Состав сборной России:
Вратари: Андрей Василевский (Александр Георгиев);
Первое звено: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Никита Гусев — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
Второе звено: Динар Хафизуллин — Артем Зуб, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Кирилл Капризов;
Третье звено: Богдан Киселевич — Александр Елесин, Александр Барабанов — Александр Кадейкин — Евгений Дадонов;
Четвертое звено: Артем Блажиевский, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Илья Михеев.
Матч Швеция — Россия состоится сегодня в Стокгольме, 1 мая. Начало — в 16:00 по московскому времени. 0