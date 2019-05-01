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    Назван состав сборной России на матч со Швецией

    Евротур Сборная России Сборная Швеции Чешские хоккейные игры
    Объявлен состав сборной России на вынесенный матч против сборной Швеции на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 Чешских хоккейных игр.

    Назван состав сборной России на матч со Швецией
    Назван состав сборной России на матч со Швецией

    Состав сборной России:

    Вратари: Андрей Василевский (Александр Георгиев);
    Первое звено: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Никита Гусев — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
    Второе звено: Динар Хафизуллин — Артем Зуб, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Кирилл Капризов;
    Третье звено: Богдан Киселевич — Александр Елесин, Александр Барабанов — Александр Кадейкин — Евгений Дадонов;
    Четвертое звено: Артем Блажиевский, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Илья Михеев.

    Матч Швеция — Россия состоится сегодня в Стокгольме, 1 мая. Начало — в 16:00 по московскому времени. 0

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