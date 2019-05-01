НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик Кутюра

«Коламбус» — «Бостон» 2:1
В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).
Голами в составе победителей отметились Бун Дженнер и Мэтт Дюшейн. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 37.
У проигравших точный бросок нанес Джейк Дебраск.
«Коламбус» вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая.
«Колорадо» — «Сан-Хосе» 2:4
«Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ в гостях победил «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (2:0; 0:1; 2:1).
Главным героем встречи стал форвард «Шаркс» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Тимо Майер. Две результативные передачи отдал Густав Нюквист.
В составе хозяев отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.
«Шаркс» повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Денвере 3 мая.