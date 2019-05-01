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    НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик Кутюра

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 1 мая

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
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    «Коламбус» — «Бостон»
    «Коламбус» — «Бостон»
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    «Коламбус» — «Бостон» 2:1

    В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).

    Голами в составе победителей отметились Бун Дженнер и Мэтт Дюшейн. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 37.

    У проигравших точный бросок нанес Джейк Дебраск.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Коламбус» — «Бостон» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Дженнер — 1 (Нэш, Харрингтон), 18:37 — 1:0. Дюшен — 5 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 32:42 — 2:0. Дебраск — 2 (Крейчи, Кулман), 39:20 — 2:1Вратари: Бобровский — Раск (57:51)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (10+17+7) — 37 (12+10+15)

    «Коламбус» вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая.

    «Коламбус» — «Бостон» 2:1

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 2:4

    «Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ в гостях победил «Колорадо Эвеланш» — 4:2 (2:0; 0:1; 2:1).

    Главным героем встречи стал форвард «Шаркс» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Тимо Майер. Две результативные передачи отдал Густав Нюквист.

    В составе хозяев отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
    Голы: Кутюр — 7 (Нюквист, Майер), 15:24 — 0:1. Майер — 3, 18:42 — 0:2. Маккиннон — 5 (Коул), 35:51 — 1:2. Нието — 4 (Жирар, Макар), 51:45 — 2:2. Кутюр — 8 (Майер, Нюквист), 52:50 — 2:3. Кутюр — 9 (п.в., М. Карлссон), 59:30 — 2:4Вратари: Грубауэр (58:29 — 59:30, 59:37) — ДжонсШтраф: 8 — 8Броски: 27 (7+9+11) — 31 (13+13+5)

    «Шаркс» повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Денвере 3 мая.

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 2:4
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