Яндач: Мы сейчас все в дерьме и хотим забыть об игре с «Салаватом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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«Сегодня ничего не получилось. Такая игра плей-офф, где мы в первом периоде уже проигрывали 0:2. Уфа играла хорошо в обороне, мы хотим забыть об этой игре.

Я хотел, чтобы кто-то отдохнул, но игроки хотели решить проблему сами. Мы сейчас в дерьме все. Игроки работали до конца», — цитирует Яндача «Бизнес Online».

Первая игра противостояния завершилась победой «Магнитки» во втором овертайме — 3:2.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч состоится 1 марта и пройдет в Уфе. 0