Яндач: Мы сейчас все в дерьме и хотим забыть об игре с «Салаватом»

Йозеф Яндач
radio.cz
«Сегодня ничего не получилось. Такая игра плей-офф, где мы в первом периоде уже проигрывали 0:2. Уфа играла хорошо в обороне, мы хотим забыть об этой игре.
Я хотел, чтобы кто-то отдохнул, но игроки хотели решить проблему сами. Мы сейчас в дерьме все. Игроки работали до конца», — цитирует Яндача «Бизнес Online».
Первая игра противостояния завершилась победой «Магнитки» во втором овертайме — 3:2.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч состоится 1 марта и пройдет в Уфе. 0