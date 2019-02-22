ЦСКА не пустил рижское «Динамо» в плей-офф

Московскийв последнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское

«Армейцы» одержали домашнюю победу со счетом 3:0.

У победителей отличились Андрей Светлаков, Линден Вей и Михаил Григоренко.

Таким образом, рижское «Динамо» не сумело выйти в плей-офф, финишировав на девятом месте в Западной конференции (62 очка). ЦСКА (106 очков) — первый на Западе.