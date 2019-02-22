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    ЦСКА не пустил рижское «Динамо» в плей-офф

    ЦСКА Динамо Рига КХЛ
    Московский ЦСКА в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА
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    «Армейцы» одержали домашнюю победу со счетом 3:0.

    У победителей отличились Андрей Светлаков, Линден Вей и Михаил Григоренко.

    Таким образом, рижское «Динамо» не сумело выйти в плей-офф, финишировав на девятом месте в Западной конференции (62 очка). ЦСКА (106 очков) — первый на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Светлаков — 8 (Телегин, Марченко), 25:06 — 1:0. Вей — 12 (Капризов), 29:03 — 2:0. Капризов — 30 (п.в.), 59:58 — 3:0Вратари: Сорокин — Билялов (56:33 — 59:58)Штраф: 10 — 2Броски: 18 (3+9+6) — 26 (5+8+13)
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