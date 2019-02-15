Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо»

Рижское «Динамо»
ХК «Динамо» Минск
В составе победителей отличились форварды Гинтс Мейя, Оскарс Батня и Андрис Джериньш.
Рижане набрали 58 очков и остались на 9-м месте в Западной конференции, клуб из столицы Белоруссии с 40 баллами располагается на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мейя — 5 (Батня, Гегерис), 10:33 — 1:0. Батня — 1 (Липсбергс, Зиле), 23:04 — 2:0. Евенко — 2 (Лисовец, Ковыршин), 26:46 — 2:1. Джериньш — 8 (Павлов), 47:48 — 3:1Нереализованный буллит: Дарзиньш (Динамо), 55:54 (Вратарь)Вратари: Билялов — Энрот (58:46)Броски: 37 (10+16+11) — 35 (12+10+13)Штраф: 6 — 2