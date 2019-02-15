ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанфранко Дзола и Маурицио СарриКто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»
  • 22:49
    • Санкт-Петербург претендует на проведение финала ЛЧ 2021 года
  • 21:57
    • Дубль Якупова помог СКА победить «Йокерит»
  • 21:51
    • ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне
  • 20:18
    • Белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России
  • 19:33
    • «Ак Барс» на выезде переиграл «Автомобилист»
    Все новости спорта

    Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Динамо Рига
    Рижское «Динамо» победило минское «Динамо» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились форварды Гинтс Мейя, Оскарс Батня и Андрис Джериньш.

    Рижане набрали 58 очков и остались на 9-м месте в Западной конференции, клуб из столицы Белоруссии с 40 баллами располагается на 11-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Мейя — 5 (Батня, Гегерис), 10:33 — 1:0. Батня — 1 (Липсбергс, Зиле), 23:04 — 2:0. Евенко — 2 (Лисовец, Ковыршин), 26:46 — 2:1. Джериньш — 8 (Павлов), 47:48 — 3:1Нереализованный буллит: Дарзиньш (Динамо), 55:54 (Вратарь)Вратари: Билялов — Энрот (58:46)Броски: 37 (10+16+11) — 35 (12+10+13)Штраф: 6 — 2
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Авангард»
  • 2.25
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Баффало» должен обыграть «Рейнджерс» Бучневича и Наместникова
  • «Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Прервет ли «Эдмонтон» серию неудач в игре с «Каролиной»?
  • «Каролина» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • От «Миннесоты» и «Нью-Джерси» ждем результативный поединок
  • «Миннесота» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Байер» Футбол «Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»Реакция спортивных СМИ на ничью «Краснодара» с «Байером» в Лиге Европы 02:030
  • 18:14
    • Футболист «Наполи» признан игроком недели в Лиге Европы
  • 17:58
    • Дзампарини вновь стал владельцем «Палермо»
  • 17:08
    • Хачанов снялся с турнира в Марселе
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Анисимова, дубль ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 09:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка «Лиона» и «Ювентуса» аутсайдерами
  • 2.77
    •
  • 23:33
    • Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо»
  • 23:19
    • «Ним» нанёс поражение «Дижону»
  • 23:02
    • «Нижний Новгород» потерпел поражение от «Локомотива-Кубань»
    Поль Погба не сыграет в ответном матче Футбол С небес на землю. Сульшер взглянул правде в глазаНорвежский специалист потерпел первое поражение на посту наставника «Манчестер Юнайтед» Вчера в 20:280
  • 16:55
    • Неймар рассчитывает вернуться на поле к четвертьфиналу ЛЧ
  • 15:51
    • Марселино: Черышев показал отличную игру
  • 15:33
    • «Интер» хочет продать Икарди летом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие