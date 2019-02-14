«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерял шансы на плей-офф

Астанинскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Павел Акользин (15-я минута, 50), еще одну шайбу забросил Роман Старченко (30).

За «Куньлунь» отличился Джастин Фонтейн (51).

«Барыс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции после 59 матчей с 83 очками. У «Куньлуня» 47 баллов после 58 игр и 11-е место.

Казахстанская команда установила новый клубный рекорд результативности в регулярке КХЛ — 185 голов.