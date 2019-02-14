«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерял шансы на плей-офф

«Барыс» — «Куньлунь»
hcbarys.kz
В составе победителей дубль оформил Павел Акользин (15-я минута, 50), еще одну шайбу забросил Роман Старченко (30).
За «Куньлунь» отличился Джастин Фонтейн (51).
«Барыс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции после 59 матчей с 83 очками. У «Куньлуня» 47 баллов после 58 игр и 11-е место.
Казахстанская команда установила новый клубный рекорд результативности в регулярке КХЛ — 185 голов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Акользин — 6 (Дитц, Асетов), 14:19 — 1:0. Старченко — 18 (Маклюков, Боченски), 29:22 — 2:0. Акользин — 7 (мен., Кормье), 49:47 — 3:0. Фонтэйн — 8 (бол., Парлетт), 50:41 — 3:1Вратари: Карлссон — Лазушин (58:30)Броски: 39 (18+9+12) — 26 (5+6+15)Штраф: 20 — 26