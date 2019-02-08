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    Третьяк: У нас в сборной растет отличный вратарь

    Сборная России Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры Евротур
    Глава ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над сборной Финляндии (3:2 Б) в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа Евротура.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк
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    «Команда у нас молодая, с характером. Вратарь в нужный момент себя проявил — у него сегодня самый большой экзамен был. Надо поздравить нашу команду с победой и пожелать удачи.

    Коновалов сыграл прекрасно. Кстати, в раздевалке ему дали папаху как лучшему игроку матча. Я поздравил его с первым настоящим экзаменом, потому что, как коллега, я понимаю, что значат такие качели. Он показал себя с наилучшей стороны. У нас растет отличный вратарь.

    В Ярославле все прошло замечательно. Мы бы хотели чаще играть в регионах, но не все команды хотят ездить далеко.

    Помните, мы как-то французов в Челябинск отправили, так они очень долго сопротивлялись. Но когда побывали, им очень все понравилось. Весь вопрос во времени, полетах.

    Но сегодня в Ярославле была отличная атмосфера, публика просто в восторгом, молодцы. Здесь невозможно проиграть. Конечно, такие матчи дают толчок региону в развитии хоккея.

    Другие регионы тоже хотят его получить, но не всегда получается организовать. Мы стараемся договориться с нашими шведскими, чешскими коллегами, но это сложно, они не очень хотят идти навстречу», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс». 0

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