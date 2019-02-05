Моуринью: Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта

Известный португальский тренеррассказал о своих впечатлениях от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА.

Жозе Моуринью theguardian.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку "Авангарда", познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», — цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.

Напомним, Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». 0