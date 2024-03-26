Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Гаэля Монфиса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алькарас

Карлос начал турнир с уверенной победы над Роберто Карбальесом-Баэной — 6:2, 6:1.

Как и ожидалось, Алькарас обыграл соотечественника с разгромным счетом, но пробить фору -10,0 ему все-таки не удалось.

Понятно, что здесь нечего комментировать, Карлитос вышел, размялся и отправился восстанавливаться к следующему матчу.

Алькарас продлил победную серию до семи матчей. В середине марта он выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс.

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Турнир в Майами испанец выигрывал в 2022-м, а в прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

Монфис

Гаэль прошел два раунда на трех из четырех последних турниров, а это говорит о том, что он сейчас в полном порядке.

В Майами француз начал с победы над сербом Душаном Лайовичем — 7:6, 6:4.

Во втором круге Монфис выиграл у Джордана Томпсона — 6:7, 6:1, 6:2. Австралиец, по всей видимости, был обескуражен уровнем игры 37-летнего соперника.

На турнире в Индиан-Уэллс Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри, после чего уступил Касперу Рууду (6:3, 6:7, 4:6).

Также стоит отметить, что бывшая шестая ракетка мира дошел до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Монфиса букмекеры предлагают за 7.50.

Прогноз: Гаэль продолжает радовать зрелищным теннисом, но при этом нет никаких сомнений, что Карлитос, скорее всего, спокойно остановит атлетичного француза. Просто сейчас они немножко на разном уровне. В 2022-м испанец обыграл Монфиса в Индиан-Уэллс со счетом 7:5, 6:1.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-5,5) за 2.10.