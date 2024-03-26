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    Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?

    Алькарас — Монфис. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Мастерс» в Майами 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Монфис
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Гаэля Монфиса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2024 года

    Алькарас

    Карлос начал турнир с уверенной победы над Роберто Карбальесом-Баэной — 6:2, 6:1.

    Как и ожидалось, Алькарас обыграл соотечественника с разгромным счетом, но пробить фору -10,0 ему все-таки не удалось.

    Понятно, что здесь нечего комментировать, Карлитос вышел, размялся и отправился восстанавливаться к следующему матчу.

    Алькарас продлил победную серию до семи матчей. В середине марта он выиграл «тысячник» в Индиан-Уэллс.

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    Турнир в Майами испанец выигрывал в 2022-м, а в прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

    Монфис

    Гаэль прошел два раунда на трех из четырех последних турниров, а это говорит о том, что он сейчас в полном порядке.

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    • В Майами француз начал с победы над сербом Душаном Лайовичем — 7:6, 6:4.

    Во втором круге Монфис выиграл у Джордана Томпсона — 6:7, 6:1, 6:2. Австралиец, по всей видимости, был обескуражен уровнем игры 37-летнего соперника.

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    На турнире в Индиан-Уэллс Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри, после чего уступил Касперу Рууду (6:3, 6:7, 4:6).

    Также стоит отметить, что бывшая шестая ракетка мира дошел до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Монфиса букмекеры предлагают за 7.50.

    Прогноз: Гаэль продолжает радовать зрелищным теннисом, но при этом нет никаких сомнений, что Карлитос, скорее всего, спокойно остановит атлетичного француза. Просто сейчас они немножко на разном уровне. В 2022-м испанец обыграл Монфиса в Индиан-Уэллс со счетом 7:5, 6:1.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-5,5) за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч Алькарас — Монфис с коэффициентом 2.10. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?
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