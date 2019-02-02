«Ак Барс» обыграл на выезде «Спартак»

Московскийна домашнем льду уступил казанскому(3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В мсоставе победителей отличились Пол Постма (16-я минута), Артем Лукоянов (22), Станислав Галиев (41), Иржи Секач (46) и Андрей Педан (59, ПВ).

За хозяев льда шайбы забросили Александр Хохлачев (53), Каспарс Даугавиньш (57) и Анатолий Ницонцев (57).

«Ак Барс» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 62 очка.

В следующем матче казанцы 5 февраля примут «Торпедо», а красно-белые в тот же день встретятся с «Сочи».