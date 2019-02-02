ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей АршавинИ тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»
  • 20:50
    • Сборная России по бенди — победитель ЧМ-2019
  • 20:25
    • ЦСКА обыграл «Северсталь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова
  • 20:00
    • «Челси» забил пять безответных мячей «Хаддерсфилду»
  • 19:56
    • Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Айнтрахтом»
  • 19:40
    • «Байер» прервал победную серию «Баварии»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» обыграл на выезде «Спартак»

    КХЛ Ак Барс Спартак
    Московский «Спартак» на домашнем льду уступил казанскому «Ак Барсу» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В мсоставе победителей отличились Пол Постма (16-я минута), Артем Лукоянов (22), Станислав Галиев (41), Иржи Секач (46) и Андрей Педан (59, ПВ).

    За хозяев льда шайбы забросили Александр Хохлачев (53), Каспарс Даугавиньш (57) и Анатолий Ницонцев (57).

    «Ак Барс» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 62 очка.

    В следующем матче казанцы 5 февраля примут «Торпедо», а красно-белые в тот же день встретятся с «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)
    Голы: Постма — 8 (Секач), 16:04 — 0:1. Лукоянов — 13 (Лямкин), 22:03 — 0:2. Галиев — 9, 41:04 — 0:3. Секач — 22 (бол., Зарипов, Азеведо), 46:12 — 0:4. Хохлачев — 17 (Осипов, Федоров), 53:29 — 1:4. Даугавиньш — 13 (Ганзл), 57:10 — 2:4. Никонцев — 16 (Вишневский, Кулик), 57:29 — 3:4. Педан — 2 (мен., п.в., Азеведо), 59:25 — 3:5Вратари: Беспалов (59:01 — 59:25, 59:50) — ПодъяпольскийБроски: 31 (10+7+14) — 28 (9+7+12)Штраф: 4 — 8
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Нефтехимик»
  • 1.73
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что случится на «Камп Ноу» в субботу?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Прервет ли «Борнмут» свою проигрышную гостевую серию?
  • «Кардифф» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Сможет ли «Херенвен» прервать безвыигрышную серию в Арнеме?
  • «Витесс» — «Херенвен». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Питер Крауч Футбол На флажке. Семь главных трансферов 31 январяСамые интересные трансферы последних суток зимнего трансферного окна Вчера в 20:400
  • 16:17
    • «Зенит» обыграл «Эльче» в контрольном матче
  • 15:59
    • СКА на выезде уступил «Сибири»
  • 17:01
    • «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром»
    Маурицио Сарри Футбол Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнениеИтальянскому тренеру нужно срочно исправлять ситуацию в «Челси» Вчера в 14:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси» вернется в топ-4
  • 2.28
    •
  • 21:06
    • Гаспарян и Макарова вышли в финал парного разряда на St. Petersburg Open
  • 20:34
    • «Реал Сосьедад» победил «Атлетик»
  • 20:21
    • «Ак Барс» обыграл на выезде «Спартак»
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • 16:47
    • «Барыс» забросил восемь шайб в ворота «Йокерита»
  • 16:32
    • Бертенс стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге
  • 15:31
    • Агент: Бейл и «Реал» довольны друг другом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие