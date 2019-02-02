«Ак Барс» обыграл на выезде «Спартак»

«Ак Барс»
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В мсоставе победителей отличились Пол Постма (16-я минута), Артем Лукоянов (22), Станислав Галиев (41), Иржи Секач (46) и Андрей Педан (59, ПВ).
За хозяев льда шайбы забросили Александр Хохлачев (53), Каспарс Даугавиньш (57) и Анатолий Ницонцев (57).
«Ак Барс» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе — 62 очка.
В следующем матче казанцы 5 февраля примут «Торпедо», а красно-белые в тот же день встретятся с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)
Голы: Постма — 8 (Секач), 16:04 — 0:1. Лукоянов — 13 (Лямкин), 22:03 — 0:2. Галиев — 9, 41:04 — 0:3. Секач — 22 (бол., Зарипов, Азеведо), 46:12 — 0:4. Хохлачев — 17 (Осипов, Федоров), 53:29 — 1:4. Даугавиньш — 13 (Ганзл), 57:10 — 2:4. Никонцев — 16 (Вишневский, Кулик), 57:29 — 3:4. Педан — 2 (мен., п.в., Азеведо), 59:25 — 3:5Вратари: Беспалов (59:01 — 59:25, 59:50) — ПодъяпольскийБроски: 31 (10+7+14) — 28 (9+7+12)Штраф: 4 — 8