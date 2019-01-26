СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел в лидеры конференции

Питерскийразгромил рижское(7:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Сергей Плотников (11-я, 21-я минуты), еще по разу отличились Давид Рундбланд (18), Наиль Якупов (20) Николай Прохоркин (30), Павел Дацюк (34) и Андрей Кузьменко (47).

Единственную шайбу гостей забросил Микелис Редлихс (6).

СКА с 87 очками вышел в лидеры Западной конференции, а «Динамо» расположилось на девятой строчке Запада — 52 очка.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 29 января на выезде сыграют с «Металлургом», а рижане днем ранее в Москве сыграют с местным «Динамо». 0