«Динамо» на выезде переиграло «Торпедо»

Московскоена выезде обыграло нижегородское(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Мозер (23-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (32) и Вадим Шипачев (52).

Единственную шайбу хозяев забросил Дмитрий Родионычев (42).

«Динамо» с 58 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке — 53 очка.

В следующем матче москвичи 17 января на выезде сыграют со СКА, а нижегородцы в тот же день встретятся с «Трактором».