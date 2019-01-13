«Динамо» на выезде переиграло «Торпедо»

«Динамо»
«Торпедо»
В составе победителей отличились Евгений Мозер (23-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (32) и Вадим Шипачев (52).
Единственную шайбу хозяев забросил Дмитрий Родионычев (42).
«Динамо» с 58 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке — 53 очка.
В следующем матче москвичи 17 января на выезде сыграют со СКА, а нижегородцы в тот же день встретятся с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Мозер — 5 (Кулемин), 23:20 — 0:1. Кагарлицкий — 20 (Индрашис), 32:32 — 0:2. Родионычев — 2 (Саболич), 42:46 — 1:2. Шипачев — 17 (бол., Кагарлицкий, Индрашис), 52:45 — 1:3Вратари: Браст (58:38 — 59:26, 59:50) — БочаровБроски: 29 (8+12+9) — 32 (14+11+7)Штраф: 15 — 40