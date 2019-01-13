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    «Автомобилист» переиграл «Слован»

    КХЛ Автомобилист Слован
    Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл «Слован» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»
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    В составе победителей встречи дубль оформил Дэн Секстон (27-я и 40-я минута), а также по разу отличились Илья Крикунов (1), Александр Кучерявенко (6), Найджел Доус (7) и Стефан Да Коста (59).

    За хозяев льда две шайбы забросили Патрик Лампер (16, 33) и одну — Матуш Сукуль (44).

    «Автомобилист» с 77 очками лидирует в Восточной конференции. «Слован», потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Западе — 27 очков.

    «Автомобилист» прервал серию из двух поражений, «Слован» потерпел шестое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
    Голы: Крикунов — 9 (Кучерявенко, Трямкин), 1:17 — 0:1. Трямкин — 3 (Казионов, Крикунов), 6:43 — 0:2. Доус — 23 (бол., Вишневский, Да Коста), 7:14 — 0:3. Лампер — 5 (Бачик), 16:56 — 1:3. Секстон — 19 (бол., Вишневский), 27:59 — 1:4. Лампер — 6 (Лишка, Бачик), 33:52 — 2:4. Секстон — 20, 40:22 — 2:5. Сукель — 8 (Клок), 44:28 — 3:5. Яношик — 2 (бол., Клок), 50:38 — 4:5. Да Коста — 20 (мен., п.в., Секстон), 59:18 — 4:6Вратари: Чильяк (Штепанек, 7:14, 57:58 — 59:18) — КоваржБроски: 28 (12+5+11) — 33 (7+14+12)Штраф: 8 — 10
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