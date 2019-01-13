«Автомобилист» переиграл «Слован»

Екатеринбургскийв гостях обыграл(6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Дэн Секстон (27-я и 40-я минута), а также по разу отличились Илья Крикунов (1), Александр Кучерявенко (6), Найджел Доус (7) и Стефан Да Коста (59).

За хозяев льда две шайбы забросили Патрик Лампер (16, 33) и одну — Матуш Сукуль (44).

«Автомобилист» с 77 очками лидирует в Восточной конференции. «Слован», потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Западе — 27 очков.

«Автомобилист» прервал серию из двух поражений, «Слован» потерпел шестое поражение подряд.