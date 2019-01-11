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    «Северсталь» обыграла «Сибирь»

    КХЛ Северсталь Сибирь
    В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на домашнем льду уступила «Северстали» — 4:5.

    «Северсталь» добыла третью победу подряд
    «Северсталь» добыла третью победу подряд
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    К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счет 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила шайбой Владимира Первушина.

    В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принес победу гостям.

    «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, а «Северсталь» продлила победную серию до трех игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Северсталь» — 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
    Голы: 0:1 Кодола (Петунин, Марковин), 6.32; 0:2 Бабенко (Кудако, Эштон), 8.05; 1:2 Логинов (Принс, Пельтола), 11.33, ГБ; 1:3 Кудако (Бабенко), 24.03; 2:3 Первушин (Романцев), 27.44, ГМ; 2:4 Эштон (Кинрейд), 34.20; 3:4 Климонтов (Миловзоров, Саюстов), 54.56; 4:4 Саюстов, 56.22; 4:5 Гераськин (Трубачев, Вовченко), 57.16Вратари: Красиков — ФурхБроски: 47 — 60Штраф: 10 — 6
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