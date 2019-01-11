«Северсталь» обыграла «Сибирь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигина домашнем льду уступила— 4:5.

«Северсталь» добыла третью победу подряд khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счет 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила шайбой Владимира Первушина.

В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принес победу гостям.

«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, а «Северсталь» продлила победную серию до трех игр.