«Авангард» на выезде разгромил «Спартак»

Игроки «Авангарда»
«Авангард»
Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.
В составе победителей отличились Тейлор Бек, Кирилл Семенов, Илья Михеев и Игорь Бобков.
«Авангард» (66 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (52 очка) идет третьим на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Бек — 11 (бол., Емелин), 3:54 — 0:1. Семенов — 12 (Шумаков, Петров), 11:53 — 0:2. Михеев — 18 (Широков, Медведев), 20:31 — 0:3. Бек — 12 (Фрэнсон, Шумаков), 53:04 — 0:4Вратари: Беспалов (Трушков, 20:31) — БобковШтраф: 10 — 2Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+14+4)