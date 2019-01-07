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    «Авангард» на выезде разгромил «Спартак»

    КХЛ Авангард Спартак
    В Москве прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Авангардом».

    Игроки «Авангарда»
    Игроки «Авангарда»
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    Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.

    В составе победителей отличились Тейлор Бек, Кирилл Семенов, Илья Михеев и Игорь Бобков.

    «Авангард» (66 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (52 очка) идет третьим на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Бек — 11 (бол., Емелин), 3:54 — 0:1. Семенов — 12 (Шумаков, Петров), 11:53 — 0:2. Михеев — 18 (Широков, Медведев), 20:31 — 0:3. Бек — 12 (Фрэнсон, Шумаков), 53:04 — 0:4Вратари: Беспалов (Трушков, 20:31) — БобковШтраф: 10 — 2Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+14+4)
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