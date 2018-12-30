«Слован» в Братиславе уступил «Йокериту»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голы в составе победителей на свой счет записали Ессе Йоэнсуу, Сакари Маннинен и Никлас Йенсен.

Проигравшие ответили единственным точным броском Кайла Чипчуры.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Слован» (Братислава) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Йоэнсуу — 15 (Грант, Норман), 18:13 — 0:1. Маннинен — 14 (бол., Леписто, Плэтт), 27:16 — 0:2. Н. Йенсен — 11 (п.в., Маннинен), 59:41 — 0:3. Чипчура — 2 (Грман), 59:56 — 1:3Вратари: Чильяк (57:13 — 59:41) — КалныньшШтраф: 10 — 6Броски: 34 (6+15+13) — 27 (10+11+6)

«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (62 очка), а «Слован» — 11-е (27 очков). 0