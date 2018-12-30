«Ак Барс» одолел «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Нефтехимик»
«Ак Барс»
Хозяева выиграли со счетом 1:0.
Единственный гол в матче в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.
«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик», у которого в активе 35 баллов, располагается на одиннадцатой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Потапов — 8 (Попов, Яруллин), 45:39 — 1:0Вратари: Подъяпольский — Ежов (58:43)Штраф: 6-8Броски: 27 (7+9+11) — 30 (8+11+11)