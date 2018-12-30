«Ак Барс» одолел «Нефтехимик»

Действующий чемпион КХЛодержал домашнюю победу в матче против

Хозяева выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол в матче в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик», у которого в активе 35 баллов, располагается на одиннадцатой строчке.