Ольшанский включён в заявку сборной России на МЧМ-2019

Защитниквключен в заявку сборной России на молодежный чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФХР

Игрок сможет принять участие в игре с командой Дании, которая пройдет 28 декабря. Матч начнется в 0:00 по московскому времени.

Таким образом, в заявочном листе сборной России осталось одно свободное место.

На данный момент заявка сборной России выглядит так:

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Савелий Ольшанский, Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит сейчас в канадских городах Ванкувере и Виктории. Сборная России попала в группу А с командами Дании, Канады, Швейцарии и Чехии. 0