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    «Ак Барс» подписал контракт с экс-футболистом

    Ак Барс КХЛ Трансферы
    «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с экс-футболистом Евгением Савиным.

    Евгений Савин
    Евгений Савин
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    34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99.

    Савин в профессиональной футбольной карьере выступал за «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».

    На сайте «Ак Барса» экс-футболисту сделали карточку хоккеиста. У 34-летнего россиянина указаны следующие параметры: угол головы — левый, хват — правый, место рождения — Белозерск.

    «Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ — это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках.

    Переговоры шли не очень долго, я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. "Ак Барс" согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное — не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно», — заявил Савин. 0

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