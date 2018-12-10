«Ак Барс» в Риге обыграл «Динамо»

«Ак Барс»
ХК «Ак Барс»
В составе победителей дубль оформил Иржи Секач, который в списке снайперов вышел на четвертое место. Еще одну шайбу забросил Владимир Ткачёв.
За рижан отличился Лаурис Дарзиньш.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Ткачев — 7 (Яруллин), 4:48 — 0:1. Дарзиньш — 6 (бол., Джериньш, Майоне), 27:41 — 1:1. Секач — 15 (Зарипов, Педан), 38:24 — 1:2. Секач — 16 (Зарипов), 44:03 — 1:3Вратари: Гудлевскис (53:56 — 54:22) — ГариповБроски: 33 (13+11+9) — 26 (6+8+12)Штраф: 8 — 12