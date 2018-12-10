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    «Ак Барс» в Риге обыграл «Динамо»

    КХЛ Ак Барс Динамо
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей дубль оформил Иржи Секач, который в списке снайперов вышел на четвертое место. Еще одну шайбу забросил Владимир Ткачёв.

    За рижан отличился Лаурис Дарзиньш.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Ткачев — 7 (Яруллин), 4:48 — 0:1. Дарзиньш — 6 (бол., Джериньш, Майоне), 27:41 — 1:1. Секач — 15 (Зарипов, Педан), 38:24 — 1:2. Секач — 16 (Зарипов), 44:03 — 1:3Вратари: Гудлевскис (53:56 — 54:22) — ГариповБроски: 33 (13+11+9) — 26 (6+8+12)Штраф: 8 — 12
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