Минское «Динамо» обыграло «Амур» по буллитам

Андрей Костицын
ХК «Динамо» Минск
В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.
Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: А. Костицын — 8 (бол., Хенкель, С. Костицын), 2:59 — 0:1. Попугаев — 1 (Дедунов, Корягин), 8:29 — 1:1. А. Костицын — 9 (С. Костицын), 20:31 — 1:2. Рассказов — 2 (бол., Железков, Коларж), 41:37 — 2:2. Руденков — 9 (Зогорна), 59:33 — 3:2. А. Костицын — 10 (Уиркош, С. Костицын), 59:50 — 3:3Победный буллит: КовыршинВратари: Мурыгин — Энрот (59:47 — 59:50)Штраф: 8 — 33Броски: 36 (4+15+16+1) — 33 (12+11+8+2)