Минское «Динамо» обыграло «Амур» по буллитам

в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло— 4:3.

Андрей Костицын ХК «Динамо» Минск 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.

Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.