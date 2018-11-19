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    Минское «Динамо» обыграло «Амур» по буллитам

    КХЛ Динамо Минск Амур
    Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло «Амур» — 4:3.

    Андрей Костицын
    Андрей Костицын
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    В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.

    Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: А. Костицын — 8 (бол., Хенкель, С. Костицын), 2:59 — 0:1. Попугаев — 1 (Дедунов, Корягин), 8:29 — 1:1. А. Костицын — 9 (С. Костицын), 20:31 — 1:2. Рассказов — 2 (бол., Железков, Коларж), 41:37 — 2:2. Руденков — 9 (Зогорна), 59:33 — 3:2. А. Костицын — 10 (Уиркош, С. Костицын), 59:50 — 3:3Победный буллит: КовыршинВратари: Мурыгин — Энрот (59:47 — 59:50)Штраф: 8 — 33Броски: 36 (4+15+16+1) — 33 (12+11+8+2)
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