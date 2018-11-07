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    Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России одержала победу над сборной Западной хоккейной лиги Канады (WHL) во втором матче Суперсерии — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

    Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии
    Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии
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    В составе победителей отличились Булат Шафигуллин, Степан Старков и Иван Муранов. У канадцев гол в активе Тая Смита.

    Счет в суперсерии стал равным — 1:1.

    В следующем матче серии российская «молодежка» 8 ноября сыграет со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Россия U20 — Сборная WHL — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Смит — 1 (Девар, Саттер), 5:10 — 0:1. Шафигуллин — 1 (Калабушкин, Журавлев), 19:07 — 1:1. Старков — 1 (бол., Ольшанский, Яремчук), 58:18 — 2:1. Муранов — 1 (п.в.), 59:10 — 3:1Вратари: Кочетков — Тендек
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