Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии
ФХР
В составе победителей отличились Булат Шафигуллин, Степан Старков и Иван Муранов. У канадцев гол в активе Тая Смита.
Счет в суперсерии стал равным — 1:1.
В следующем матче серии российская «молодежка» 8 ноября сыграет со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
Россия U20 — Сборная WHL — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Смит — 1 (Девар, Саттер), 5:10 — 0:1. Шафигуллин — 1 (Калабушкин, Журавлев), 19:07 — 1:1. Старков — 1 (бол., Ольшанский, Яремчук), 58:18 — 2:1. Муранов — 1 (п.в.), 59:10 — 3:1Вратари: Кочетков — Тендек