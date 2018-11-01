«Трактор» в овертайме победил «Барыс»

«Трактор»
ХК «Трактор»
В составе победителей голы на счету Йонаса Энлунда, Антона Глинкина и Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.
За «Барыс» отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, на счету которого дубль
Подопечные Андрея Скабелки прервали удачную серию из шести выигранных матчей. Челябинцы поднялись на девятое место в Восточной конференции, «Барыс» идет четвертым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Сагадеев — 1 (Акользин), 2:36 — 1:0. Энлунд — 2 (Стоа, Бэйлен), 6:58 — 1:1. Глинкин — 3 (Полыгалов, Кравцов), 27:56 — 1:2. Рыбаков — 4 (бол., Кравцов, Полыгалов), 54:11 — 1:3. Дитц — 8 (Боченски), 58:57 — 2:3. Дитц — 9 (Валк, Даллмэн), 59:21 — 3:3. Шаров — 3 (Стоа), 64:20 — 3:4Вратари: Карлссон (57:55 — 58:57, 59:11 — 59:21) — ДемченкоБроски: 49 (22+10+16+1) — 27 (9+9+3+6)Штраф: 6 — 8