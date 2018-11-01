«Трактор» в овертайме победил «Барыс»

Астанинскийпотерпел домашнее поражение во встрече с челябинским(3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы на счету Йонаса Энлунда, Антона Глинкина и Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.

За «Барыс» отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, на счету которого дубль

Подопечные Андрея Скабелки прервали удачную серию из шести выигранных матчей. Челябинцы поднялись на девятое место в Восточной конференции, «Барыс» идет четвертым.