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    «Авангард» одолел минское «Динамо» в овертайме

    КХЛ Авангард Динамо Минск
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашней арене одолел минское «Динамо» — 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0).

    Хоккеисты «Авангарда»
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    Белорусский клуб вышел вперед на 10-й минуте, когда результативный бросок удался Александру Когалеву.

    Во втором периоде омская команда трижды огорчила голкипера минского клуба Юнаса Энрота стараниями Сергея Широкова, Вилле Покки и Андрея Стася.

    На старте заключительной трети встречи Андрей Костицын реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а за три минуты до окончания периода Когалев оформил дубль и перевел игру в овертайм.

    Победу «ястребам» в овертайме принес Илья Михеев, забросивший победную шайбу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Когалев — 1 (Дроздов, Уиркош), 9:48 — 0:1. Широков — 11 (Зернов), 24:50 — 1:1. Покка — 3 (Петров, Семенов), 31:10 — 2:1. Стась — 1 (Галимов), 33:35 — 3:1. А. Костицын — 7 (бол., Уиркош, Ковыршин), 44:42 — 3:2. Когалев — 2 (Ковыршин, А. Костицын), 57:02 — 3:3. Михеев — 9 (Деарне), 64:01 — 4:3Вратари: Бобков — Энрот (Карнаухов, 33:35, Энрот, 34:50)Штраф: 14 — 16Броски: 28 (8+10+6+4) — 22 (7+6+6+3)

    «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (34 очка), минское «Динамо» идет 12-м на Западе (12 очков). 0

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