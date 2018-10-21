ЦСКА обыграл по буллитам СКА

ЦСКА — СКА
КХЛ
В составе победителей с игры отличился Сергей Андронов, победный бросок на счету Максима Шалунова.
За питерцев точный бросок удался Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба.
ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от СКА до трёх очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Андронов — 4 (Нестеров, Калинин), 10:28 — 0:1. Кузьменко — 1 (Гавриков, Херсли), 24:25 — 1:1Победный буллит: ШалуновВратари: Хелльберг (59:59 — 60:00) — СорокинШтраф: 6 — 4