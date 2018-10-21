ЦСКА обыграл по буллитам СКА

Питерскийпотерпел поражение по буллитам от московского(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей с игры отличился Сергей Андронов, победный бросок на счету Максима Шалунова.

За питерцев точный бросок удался Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба.

ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от СКА до трёх очков.