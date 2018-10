Овечкина могут дисквалифицировать

Нападающего «Вашингтона»могут дисквалифицировать за силовой прием в матче с «Флоридой» (5:6 Б), сообщает RMNB.

Главный тренер «пантер» Боб Бугнер подал жалобу на россиянина, который мощным силовым приемом опрокинул Марка Писика, попав ему плечом в область подбородка.

Специалист надеется, что эпизод рассмотрит Департамент по безопасности игроков. Овечкин же за свой силовой прием не получил даже удаления.

В нынешнем сезоне Овечкин провел семь матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 9 (6+3) очков.

Absolute madness to begin the 2nd as Alex Ovechkin levels Mark Pysyk. No penalty to Ovi. #FlaPanthers pic.twitter.com/ECcZwky8Vr