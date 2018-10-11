КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», «Ак Барс» примет «Спартак»

В четверг, 12 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.

«Салават Юлаев» — «Трактор» 5:0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

На 28-й минуте первую шайбу в игре провел Теему Хартикайнен. Через семь минут преимущество «Салавата» удвоил Владимир Жарков. В третьем игровом отрезке хозяева трижды огорчили вратаря «Трактора». Шайбы на счету Теему Хартикайнена, Владимира Жаркова и Филипа Ларсена.

Вратарь уфимцев Юха Метсола оформил второй «сухарь» в этой «регулярке».

После 16 игр «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 23 очка. «Трактор» с 13-ю баллами располагается на 10-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) Голы: Хартикайнен — 4 (Кемппайнен, Умарк), 27:43 — 1:0. Жарков — 1, 34:34 — 2:0. Хартикайнен — 5 (Умарк, Кемппайнен), 41:18 — 3:0. Жарков — 2 (Солодухин, Сергеев), 47:53 — 4:0. Ларсен — 5 (Кемппайнен, Хартикайнен), 50:01 — 5:0Вратари: Метсола — Судницин (Демченко, 50:01)Штрафы: 6-10Броски: 23 (11+7+5) — 29 (7+12+10)

«Ак Барс» — «Спартак»

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