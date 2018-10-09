ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаУик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны»
  • 19:42
    • «Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе
  • 16:47
    • Конте — основной претендент на пост главного тренера «Реала»
  • 16:13
    • Анри может заменить Жардима у руля «Монако»
  • 15:59
    • Вайнцирль возглавил «Штутгарт»
  • 15:15
    • «Адмирал» потерпел пятое поражение подряд
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе

    КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кугрышев, еще одну шайбу забросил Вячеслав Солодухин. У гостей голами отметились Дэвид Деарне и Максим Чудинов.

    После 15 игр подопечные Николая Цулыгина занимают пятое место в Восточной конференции, у команды Боба Хартли после 16 матчей второе место.

    11 октября уфимцы дома примут «Трактор», а «ястребы» в этот же день в Балашихе встретятся со «Слованом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Кугрышев — 7 (Майоров), 11:45 — 1:0. Кугрышев — 8 (Майоров), 14:45 — 2:0. Солодухин — 4 (Жарков, Кадейкин), 15:38 — 3:0. Деарне — 1 (Мартынов, Тальбо), 26:16 — 3:1. Чудинов — 4 (бол., Деарне, Семенов), 37:10 — 3:2Вратари: Метсола — Бобков (Мурыгин, 15:38, 57:58)Штрафы: 8-2Броски: 11 (5+0+6) — 64 (15+28+21)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Автомобилист»
  • 1.92
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бобровский и Варламов помогут «Коламбусу» и «Колорадо» сыграть без обилия голов
  • «Коламбус» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Что предложит ЦСКА аутсайдер ФНЛ?
  • «Тюмень» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Металлург» должен прервать победную серию «Автомобилиста»
  • «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Северсталь» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Северсталь» проиграла «Ак Барсу», «Динамо» одолело «Торпедо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 октября Вчера в 22:380
  • 13:30
    • Нурмагомедов сохранит титул чемпиона UFC
  • 13:13
    • «Зенит» накажет Кокорина за участие в драке
  • 10:55
    • Нурмагомедов добился значительного прогресса в рейтинге UFC
    «Арсенал» уничтожил соперника Футбол Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственностиРазгромная победа «Арсенала» над «Фулхэмом» в восьмом туре АПЛ подарила лондонским болельщикам самые разнообразные эмоции Вчера в 14:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Топ-матч в Уфе и еще две битвы КХЛ
  • 4.40
    •
  • 19:26
    • «Барыс» на своем льду обыграл рижское «Динамо»
  • 19:11
    • Блинкова не смогла преодолеть первый круг турнира в Линце
  • 19:00
    • «Сибирь» уступила в овертайме «Словану»
    «Горожане» сдержали «Красных» Футбол «МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» Вчера в 02:030
  • 09:17
    • Касаткина претендует на награду самой прогрессирующей теннисистке года
  • 08:58
    • Венгер — в числе трех кандидатов на замену Ковачу
  • 08:48
    • Черчесов назвал желаемое место работы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие