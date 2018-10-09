«Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе

Хоккеисты «Салавата Юлаева»
ХК «Салават Юлаев»
В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кугрышев, еще одну шайбу забросил Вячеслав Солодухин. У гостей голами отметились Дэвид Деарне и Максим Чудинов.
После 15 игр подопечные Николая Цулыгина занимают пятое место в Восточной конференции, у команды Боба Хартли после 16 матчей второе место.
11 октября уфимцы дома примут «Трактор», а «ястребы» в этот же день в Балашихе встретятся со «Слованом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Голы: Кугрышев — 7 (Майоров), 11:45 — 1:0. Кугрышев — 8 (Майоров), 14:45 — 2:0. Солодухин — 4 (Жарков, Кадейкин), 15:38 — 3:0. Деарне — 1 (Мартынов, Тальбо), 26:16 — 3:1. Чудинов — 4 (бол., Деарне, Семенов), 37:10 — 3:2Вратари: Метсола — Бобков (Мурыгин, 15:38, 57:58)Штрафы: 8-2Броски: 11 (5+0+6) — 64 (15+28+21)