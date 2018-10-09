«Салават Юлаев» одолел «Авангард» в Уфе

Уфимскийна домашней арене одержал победу над омскимв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).

В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кугрышев, еще одну шайбу забросил Вячеслав Солодухин. У гостей голами отметились Дэвид Деарне и Максим Чудинов.

После 15 игр подопечные Николая Цулыгина занимают пятое место в Восточной конференции, у команды Боба Хартли после 16 матчей второе место.

11 октября уфимцы дома примут «Трактор», а «ястребы» в этот же день в Балашихе встретятся со «Слованом».