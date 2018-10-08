«Йокерит» обыграл минское «Динамо»

Финскийобыграл минскоев матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3 (3:2, 1:0, 1:1).

В составе финского клуба отличились Сакари Маннинен, Томи Мяки, Йессе Йoэнсуу и Джон Норман, который оформил дубль.

У «Динамо» шайбу забросил Кристиан Хенкель, а также дважды отличился Дмитрий Буйницкий.

В Западной конференции финский клуб идет на третьем месте, уступая только СКА и ЦСКА, а «Динамо» занимает предпоследнюю строчку.

«Йокерит» 10 октября примет подмосковный «Витязь», а «Динамо» 12 октября сыграет дома с ярославским «Локомотивом».