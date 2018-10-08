«Йокерит» обыграл минское «Динамо»

Джон Норман
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В составе финского клуба отличились Сакари Маннинен, Томи Мяки, Йессе Йoэнсуу и Джон Норман, который оформил дубль.
У «Динамо» шайбу забросил Кристиан Хенкель, а также дважды отличился Дмитрий Буйницкий.
В Западной конференции финский клуб идет на третьем месте, уступая только СКА и ЦСКА, а «Динамо» занимает предпоследнюю строчку.
«Йокерит» 10 октября примет подмосковный «Витязь», а «Динамо» 12 октября сыграет дома с ярославским «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)
Голы: Маннинен — 7 (Лев, Мяки), 1:56 — 1:0. Буйницкий — 1 (Павлович, Осипов), 3:56 — 1:1. Мяки — 1 (Мозес, Маннинен), 7:28 — 2:1. Норман — 5 (О`Нилл, Лев), 17:59 — 3:1. Хенкель — 3 (Ковыршин, Лисовец), 19:07 — 3:2. Норман — 6 (бол., О`Нилл, Грант), 30:23 — 4:2. Йоэнсуу — 6 (бол., О`Нилл), 44:30 — 5:2. Хенкель — 4 (А. Костицын, Дроздов), 49:01 — 5:3Вратари: Калныньш — Карнаухов (Энрот, 20:00)Штрафы: 10-54Броски: 44 (14+16+14) — 30 (11+7+12)