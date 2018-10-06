«Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Казанская команда открыла счет на 4-й минуте благодаря точному броску Антона Ландера.
«Железнодорожники» отыгрались на старте третьего игрового отрезка усилиями Петри Контиолы.
Спустя еще 40 секунд Брэндон Козун вывел хозяев вперед. Этот результат сохранился вплоть до окончания игры.
«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции (19 очков). «Ак Барс» идет четвертым на Востоке (20 очков).
Московское «Динамо» на домашней арене переиграло «Нефтехимик» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Хозяева открыли счет в концовке первого игрового отрезка, когда ворота соперника поразил Микс Индрашис.
Подопечные Владимира Крикунова укрепили преимущество после перерыва благодаря Дмитрию Кагарлицкому. В третьем периоде Индрашис оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.
Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 28 бросков.
«Динамо» занимает десятое место в Западной конференции (11 очков). «Нефтехимик» расположился на восьмой позиции в Восточной конференции (15 очков). 0