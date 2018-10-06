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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

    КХЛ Локомотив Ак Барс Динамо Нефтехимик
    «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Ак Барс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

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    Казанская команда открыла счет на 4-й минуте благодаря точному броску Антона Ландера.

    «Железнодорожники» отыгрались на старте третьего игрового отрезка усилиями Петри Контиолы.

    Спустя еще 40 секунд Брэндон Козун вывел хозяев вперед. Этот результат сохранился вплоть до окончания игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Ландер — 5 (Секач), 3:42 — 0:1. Контиола — 5 (бол., Накладал, Локтионов), 40:20 — 1:1. Козун — 5 (бол., Апальков, Локтионов), 41:40 — 2:1Вратари: Коновалов — Гарипов (58:30)Штраф: 4 — 29Броски: 34 (12+19+3) — 29 (11+9+9)

    «Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции (19 очков). «Ак Барс» идет четвертым на Востоке (20 очков).

    Московское «Динамо» на домашней арене переиграло «Нефтехимик» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    Хозяева открыли счет в концовке первого игрового отрезка, когда ворота соперника поразил Микс Индрашис.

    Подопечные Владимира Крикунова укрепили преимущество после перерыва благодаря Дмитрию Кагарлицкому. В третьем периоде Индрашис оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

    Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 28 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Индрашис — 5 (Никулин, А. Алексеев), 17:40 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (бол., Шипачев), 30:40 — 2:0. Индрашис — 6 (п.в., Койвисто), 58:33 — 3:0Вратари: Бочаров — Ежов (57:31 — 58:33)Штраф: 6 — 12Броски: 26 (4+11+11) — 29 (6+15+8)

    «Динамо» занимает десятое место в Западной конференции (11 очков). «Нефтехимик» расположился на восьмой позиции в Восточной конференции (15 очков). 0

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