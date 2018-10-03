Малкин: Нам нужен Кубок Стэнли обратно

Нападающийотметил, что его команда сделает все, чтобы в нынешнем сезоне выиграть

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«Выигрывать — очень классно. Я намного лучше себя чувствую, когда выигрываю. Поэтому мотивация перед новым сезоном, конечно, есть. Я бы даже сказал, что еще никогда не был в таком нетерпении, как в этом году. Опять же — кто выиграл? "Вашингтон". Команда, которую в Питтсбурге сейчас ненавидят больше всего. Так что, конечно, нам нужен Кубок обратно.

Мне кажется, есть хороший шанс встретиться с ними во втором раунде и в этом году. Потому что, почему бы и нет? Мы выиграли годом ранее, они в прошлом. Два победителя играют друг против друга. Команды, конечно, друг друга ненавидят. А история Овечкина всем хорошо известна», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ. 0