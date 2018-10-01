ЦСКА одолел «Салават Юлаев»

Уфимскийпотерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским— 1:2.

В составе победителей точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов.

Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.

Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.