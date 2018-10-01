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    ЦСКА одолел «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев ЦСКА
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА — 1:2.

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    В составе победителей точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов.

    Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.

    Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Скотт — 1 (бол., Григоренко, Капризов), 10:25 — 0:1. Шалунов — 2 (Попов, Толчинский), 13:59 — 0:2. Бурдасов — 9 (бол., Хартикайнен, Умарк), 51:39 — 1:2Вратари: Метсола (58:46 — 59:59) — ЮханссонБроски: 25 (7+8+10) — 24 (10+10+4)Штраф: 4 — 6
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